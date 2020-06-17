الرئيسية | محليات تخفيضات الرسوم على ضرائب الأبنية والأراضي ولوحات الإعلانات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن أمانة عمان والبلديات اتخذتا مجموعة قرارات لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بأزمة كورونا، ومنها ضريبة الأراضي والأبنية" المسقفات" السكن 15% والتجاري 20%، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقرّ حوافز وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء للحديث عن القرارات المتعلّقةبالحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً تم إعفاء غرامات السنوات السابقة على الابنية وتم خصم

40% ، مع تقسيط هذه الغرامات، وتم ترصيد الخصومات على من دفع في أوقات سابقة، كما تم تجديد ترخيص المهن.

ولفت إلى أن القرارات نصت على اعفاء المستأجرون بأملاك البلديات وأمانة عمان من حوالي 25 % من الأجر.

وزير الإدارة المحلية: إعفاء رخص المهن المنزلية لمدة 3 سنوات من الرسوم، بالاضافة إلى إعفاء مستأجري أملاك البلديات وأمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 بالمئة من الأجور عن العام الحالي.

وبين أن إجمالي الخصومات الضريبيّة من هذه القرارات مليون و٦٠٠ ألف.

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