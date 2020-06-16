مؤتمر صحفي حكومي قرابة الرابعة عصرا في رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان:يعقد وزراء الإدارة المحلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام والثقافة مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الرابعة من عصر الأربعاء في رئاسة الوزراء.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح خصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة، ومستجدات الحالة الوبائية في المملكة، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل المبادرة الوطنيّة لنشر التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة وخطتها التنفيذية للأعوام (2020 - 2023).

ويشارك في المؤتمر الصحفي مجموعة من ممثلي وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية المعلن عنها سابقا، ووفقا للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.