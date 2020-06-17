وفد من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يزور مستشفى المقاصد

وطنا اليوم-عمان:بحث مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد بني نصر مع مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم خلال زيارته على رأس وفد للمستشفى اليوم، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

واكد مدير عام المستشفى د. علي السعد أن التعاون بين مؤسسات البلدين الشقيقين، الاردن والسعودية، يأتي تجسيدا لمتانة العلاقة الاخوية ممثلة بأصحاب الجلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بدعم شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية.

وقدم د. السعد عرضا تفصيليا حول المستشفى والمراحل التي مر بها، والخدمات الطبية التي يقدمها، إضافة إلى حجم العمل والداعمين وشركاء عمل المستشفى.

من جانبه، اكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم اهمية ايجاد فرص للتعاون المشترك بين المركز ومستشفى المقاصد الخيرية.