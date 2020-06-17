الرئيسية | محليات لبناني سناك رداَ على إيدي كوهين: لن تشربوا عندنا إلا السم الزعاف

وطنا اليوم-عمان:علقت سلسلة مطاعم لبناني سناك في الأردن، على ما أورده المتطرف الإسرائيلي إيدي كوهين، في إحدى تغريداته على موقع تويتر، والتي ذكر فيها اسم المطعم.

وكان كوهين قال في تغريدته، التي نشرها قبل أيام، إنه لو حدثت حرب مع الأردن فإن جيش الاحتلال سيشرب “الكوكتيل” في مطعم لبناني سناك بعبدون خلال 3 ساعات.

وعلقت السلسلة على كوهين بمنشور عبر صفحتها على فيسبوك وتاليا نصه:

يبدو أنكم نسيتم هزيمتكم النكراء على ثرى الاردن وأنكم بحاجة إلى تذكيركم ان في الاردن رجالا وجبالا

لبناني سناك محرم على امثالكم ولن تشربوا عنده إلا السم الزعاف الذي يليق بامثالكم ايها الغاصبون المعتدون

ومعركه الكرامة ليست منكم ببعيد فقد داسكم رجال الجيش العربي في الملحمة البطولية وانتم مكبلون داخل دباباتكم التي ابيدت على ايدي النشامى الاحرار ، واذا تجرأتم على فعل هذا ولن تجرؤوا فتأكدوا بأن بكوكتيل لبناني سناك سيكون جنديا من جنود الوطن وسيوزع شراب النصر على جنود ابي حسين الاشاوس الذين سيدوسوا بنعالهم كل معتد ان شاء الله.

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