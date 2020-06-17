الرئيسية | محليات العساف: الزرقاء خالية من اي اصابات بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ الزرقاء، حجازي العساف، رفع العزل عن حي الدويك، آخر المناطق المعزولة في المحافظة، والتي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال العساف ، إن "هذه المنطقة هي آخر المناطق المعزولة والتي تتضمن شارع وبناية تتكون من 3 طوابق"، مشيرا إلى أن الزرقاء باتت "خالية من أي إصابات بفيروس كورونا".

وأضاف أنه "أوعز للأجهزة الأمنية والجهات المختصة ببدء إجراءات رفع العزل عن الجزء المعزول من منطقة حي الدويك، بعد ظهور نتائج جميع العينات سلبية".

من جانبه، قال مدير صحة في الزرقاء، الدكتور محمد الطحان، إن رفع الحظر عن منطقة الدويك في المحافظة جاء "بعد أن استمر ظهور جميع نتائج الفحوص العشوائية وللمخالطين سلبية".

وأضاف الطحان ، أن فرق التقصي الوبائي "مستمرة بإجراء الفحوص العشوائية اليومية بمعدل يتراوح من 1000 إلى 1500 عينة يوميا".

عساف دعا المواطنين، إلى "الالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم المخالطة وترك مسافة أمان ولبس الكمامة والقفازات واستخدام المعقمات".

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