الرئيسية | محليات الأردن يقدم مذكرة احتجاج لإسرائيل ضد حفريات الأقصى

وطنا اليوم-عمان:قدم الأردن، مذكرة احتجاج رسمية لحكومة الاحتلال بخصوص الأعمال في الحائط الغربي في المسجد الأقصى المبارك.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء، استمرار قيام سلطات الاحتلال بأعمال في حائط البراق الغربي، الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز في بيان ، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على سلطات الاحتلال، كقوة قائمة بالاحتلال، إحترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً.

وشدد الفايز على ضرورة التزام حكومة الاحتلال بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وحمّلها كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

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