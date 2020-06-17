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7224 عقد زواج لقاصرات في 2019
وطنا اليوم-عمان:وصل إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2019 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 67696 عقداً، بانخفاض بلغ 3038 عقد زواج 4.3% مقارنة مع عام 2018 (70734 عقد زواج). كما انخفضت عقود تزويج القاصرات (أقل من 18 عاماً) بحدود 1002 عقداً حيث بلغت 7224 عقداً عام 2019 فيما كانت 8226 عقداً عام 2018. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وترحب "تضامن" بانخفاض عدد ونسب تزويج القاصرات، وتؤكد على أن ذلك يعود الى جهود وإجراءات دائرة قاضي القضاة الخاصة بمنح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً والتعليمات الجديدة في هذا الخصوص منذ عام 2017 من جهة، والى الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها ومن بينها تحالف "منيرة" للصحة الإنجابية والجنسية والتوعية بمخاطر تزويج الأطفال والذي تقوده "تضامن".
وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من عقود تزويج القاصرات خلال عام 2019 (2037 عقداً) تلاها محافظة إربد (1541 عقداً) ومن ثم محافظة الزرقاء (1442 عقداً)، محافظة المفرق (829 عقداً)، محافظة البلقاء (414 عقداً)، محافظة جرش (220 عقداً)، محافظة مأدبا (217 عقداً)، محافظة الكرك (142 عقداً)، محافظة معان (130 عقداً)، محافظة العقبة (129 عقداً)، محافظة عجلون (98 عقداً)، وأخيراً محافظة الطفيلة (25 عقداً).
وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 7224 عقد تزويج لقاصرات، تم تسجيل 295 عقد تزويج لقاصرين ذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً، إن لم يكن جميعها، استنادا الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج.
آلاف القاصرات مهددات بالحرمان من التعليم سنوياً
وأظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول “الحالة الزواجية في الأردن”، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في انقطاع الزوجة عن التعليم.
الممارسات على أرض الواقع تحرم الطالبات المتزوجات من مواصلة التعليم بمدارسهن
تنص المادة (6) من تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لعام 1980 على أنه:” يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشهادات الرسمية المصدقة التي تحملها.” والأمر كذلك في المدارس الحكومية، فالأصل أن تلتحق الفتاة بالمدرسة حتى تنهي تعليمها الثانوي، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية التي من المفترض أن تكون عزباء، إلا أنها قد تكون متزوجة أو مطلقة.
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