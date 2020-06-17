الرئيسية | محليات مصدر يوضح حقيقة المخالفات الغيابية لغير مرتدي الكمامات بالمركبات

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر أمني أن تكون هناك مخالفات غيابية لمخالفي أوامر الدفاع فيما يتعلق بارتداء الكمامات في المركبات بشكل عام.

وقال المصدر أنه لا يوجد أصلا مخالفات على مستخدمي المركبات الخاصة غير المرتدين للكمامات، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات إلزامي على كل من يستخدم وسائل النقل الجماعي مثل الحافلات سواء كانت خاصة أو عامة، إضافة الى التاكسي والتطبيقات الذكية.

وختم المصدر ، أن المخالفات ليست غيابية وإنما يتم ضبط المركبة المخالفة وتحرير المخالفة لها بشكل مباشر.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أعلن الأحد الماضي، بدء تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

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