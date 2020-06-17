الرئيسية | محليات سوق السجائر.. حالة تخبط مع رفع الأسعار وغياب الإعلان الرسمي

وطنا اليوم-عمان:يشهد سوق السجائر حالة من التخبط في ظل فقدانه من الأسواق قبل رفع أسعاره وسط غياب اعلان رسمي عن قرار رفع اسعار السجائر. وارتفعت اسعار أصناف الدخان بنسب متفاوتة مع غياب معلومات حول الجهة التي رفعت الأسعار هل هي الشركات ام قرار رسمي لم يعلن..؟

ولم يتسن الحصول على رد رسمي حول رفع اسعار السجائر التي قامت بها الشركات الاسبوع الماضي لبعض الأصناف.

ورفعت شركة انتاج للسجائر منتجاتها امس الاول بين 10 الى 25 قرشا لعلبة السجائر.

واكد مواطنون ان معظم اصناف السجائر في السوق شهدت انقطاعا خلال الايام الماضية مبيين ان موزعي السجائر قاموا باحتكار السجائر التي تنوي الشركات رفعها.

وقالت شركات لانتاج السجائر خلال وقت سابق ان رفع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج.

واكد المواطن طارق ابو جعفر ان السوق المحلي شهد انقطاعا في بعض اصناف السجائر موضحا ان موزعي السجائر يقومون باحتكار السجائر قبل رفعها من الشركات

وبين ابو جعفر ان بعض اصناف السجائر ارتفعت اسعارها خلال الايام الماضية بين 15 قرشا الى 25 قرشا للعلبة.

وقال صاحب احدى محلات السوبر ماركت في العاصمة عمان عامر فرج ان بعض اصناف السجائر انقطعت خلال الايام الماضية مرجحا قيام موزعي السجائر باحتكار هذه السلعة قبل اعلان الشركات المنتجة رفع اسعارها.

وبين فرج ان سوق السجائر يشهد تخبطا خلال الفترة الحالية موضحا ان لايوجد قرار رسمي حول ان جميع اصناف السجائر سيتم رفع اسعارها ام ان القرار عائد للشركات المحلية.

وكانت بعض شركات انتاج السجائر قد قامت بزيادة بأسعار منتجاتها تراوحت بين عشرة وخمسة وعشرين قرشا للصنف.

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