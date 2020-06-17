الرئيسية | محليات فتح مطار العقبة الدولي للرحلات الجوية الداخلية

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك حسين الدولي في العقبة ناصر المجالي، عن جاهزية المطار لاستقبال الحركة الجوية الداخلية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المجالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )إن المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة، وذلك وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرفق المطار.

واوضح المجالي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء والمختصين في اطار التنسيق الموصول مع هيئة الطيران المدني لتقييم أدق التفاصيل التي سيتم تطبيقها وصولا إلى إصدار برنامج الاجراءات القياسية (اس او بي) الخاص بعملية استقبال الطائرات، والتعامل مع أطقمها في الجانب الجوي ومع المسافرين والكوادر والفرق العاملة على الارض، لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة ومديرية الصحة وشركة تطوير العقبة والجهات الامنية المختصة ذات العلاقة . وأضاف إن هذه الاجراءات حصلت على الاعتماد من هيئة الطيران المدني، مشيرا الى ان المطار سيستقبل الرحلات الجوية الداخلية على متن طائرات تعود ملكيتها لشركات طيران محلية (الملكية الأردنية، والأردنية للطيران وفلاي جوردن) وذلك بعد استكمال البرنامج التفتيشي المعتمد لجاهزية المطارات في عمان والعقبة.

وبين المجالي ان ادارة مطار الملك حسين الدولي وضعت أسسا صحية مشددة وإجراءات تشغيلية تتماشي مع المتطلبات المحلية والدولية، تضمنت برنامجا تدريبيا مكثفا لجميع العاملين والمستثمرين والمستأجرين في المطار، ووفرت أجهزة الفحص الحراري ومعدات الوقاية من كمامات وكفوف وواقيات بالإضافة الى نشر المعقمات في كافة مرافق المطار وطبقت برنامج عمل للتعقيم قبل وبعد كل رحلة جوية اضافة الى التعقيم الدوري .

وقال ان ادارة الشركة واصلت الكشف على الاجهزة الإلكترونية والمعدات العاملة في المطار للتأكد من سلامتها بعد فترة تعطل الحركة الجوية منذ إعلان جائحة كورونا.

وأكد المجالي ان عودة المطار الى العمل مجددا يبشر بعودة السياحة إلى مدينة العقبة والمثلث السياحي الذهبي، وسيسهم في دوران عجلة الاقتصاد في المنطقة الخاصة وذلك ضمن اجراءات تكفل عدم نقل العدوى وانتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بفتح المطار أمام الحركة الجوية للرحلات الدولية قال بأنه أمر تقرره هيئة الطيران المدني ووفقا لمعايير تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر