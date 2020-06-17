بيان صادر عن مركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام

وطنا اليوم - نشر المركز الكاثولكي للدراسات والإعلام بيانا حول التعايش الديني في المملكة جاء فيه :

خير ما يعبر عن علاقة الأردنيين هو كلمة النسيج، حيث الترابط بين الخطوط لخلق قطعة فنيه رائعه، ومن تاريخ الاردن نأخذ أيضا مثل الفيزياء، حيث الحجاره مرصوصه ومصفوفه الواحد إلى جانب الآخر، نعم هنالك ألوان متعدده ولكن لهذه الألوان نتيجه حتمية هي اللوحة الفسفسائية الرائعه.

هكذا هم الأردنيون، لايسمحون ابد لخطاب الكراهية أن يسيء إلى وحدتهم الوطنية، ويتصدون له بالحكمة والوحدة الوطنية التي يرعاها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فمنذ توليه العرش الملكي السامرائي على عاتقه أن يكمل مسيرة الاردن الواحد، ويخلق صلات نبيله مع المجتمع الدولي، ويصدر المبادرات الراقية التي تعكس صورة الاردن الكبير الذي يحتضن أبناءه بتعدديته الدينية الإيجابية، وإنما الهدف واحد، واليد واحده تعمل معادن أجل نهضة الاردن.