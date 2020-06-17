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الحجز التحفظي على اموال وشركات شخصيات اردنية من العيار الثقيل
وطنا اليوم - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من الشركات وشخصيات اردنية من العيار الثقيل وذلك على ذمة احدى القضايا التحقيقية .
وتضمن الحجز النقد او المركبات او اسهم او سندات او عقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة
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