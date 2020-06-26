وطنا اليوم - قامت جامعة البلقاء التطبيقية بالرد بخصوص الخبر الذي نشر على احد المواقع و المتعلق برسالة ١٠٠ بند لدولة الرئيس تطالب بابعاد الدكتور عبدالله الزعبي

وتاليا الرد

بعد التحية،،،

فقد اطلعنا في جامعة البلقاء التطبيقية على البيان أو الرسالة التي نشرها احد المواقع تحت عنوان " رسالة ال 100 بند لدولة الرئيس تطالب بإبعاد الدكتور عبدالله الزعبي من البلقاء التطبيقية"

ان جامعة البلقاء التطبيقية تؤكد بأن موضوع الادعاءات الوارده في البيان مجهول المصدر والنسب والعاري عن الصحه و ان الجامعه واصحاب المصلحه يحتفظون بحقهم باتخاذ الاجراءات القانونيه والقضائية بحق كل من قام بنشر الخبر وساهم في نشره.

هذا مع العلم بان ملفات الجامعة مفتوحه للجهات الرقابية صاحبة الاختصاص للتحقق من هذه الادعاءات.