الرئيسية | محليات ضبط لحوم منتهية الصلاحية في أحد المحال بعمان

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الأجهزة الرقابية، الثلاثاء، محلا مخالفا في حي نزال بالعاصمة عمان يبيع مجمدات منتهية الصلاحية، وفاسدة.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة، ومندوبين من محافظة العاصمة، وأمانة عمان.

وأظهر مقطع فيديو ضبط لحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إقدام صاحب المحل على إطفاء الثلاجات ثم تشغيلها على اللحوم ما جعلها بحالة " ذائبة" وبالتالي منتهية الصلاحية.

صاحب المحل برر كل ذلك أنه كان بصدد إتلاف المواد، وأن بعضها "مقطوع" عنه تاريخ الانتاج والانتهاء، وأن ما حدث كان بتصرف من الموظفين دون علمه ما دفع المفتشين إلى اعتبار ذلك تبريرا منه غير مقبول حيث قالوا له :" حتى لو كان مقطوعا هل تبيعه للناس"، كما أكدوا أن المحاسبة هي لصاحب المحل وليس للموظفين .

وأتلفت الجهات الرقابية المواد المضبوطة، بالطرق القانونية والصحية المعمول بها في مثل هكذا حالات.

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