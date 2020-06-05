الرئيسية | محليات همة وطن ينسب لتغطية نفقات عودة اردنيين متعثرين

وطنا اليوم-عمان:نسبت لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسة في صندوق همة وطن إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للموافقة على اعتماد دعم برنامج تغطية نفقات عودة الأردنيين من الخارج الذين يفتقرون للملاءة المالية.

وأكد رئيس اللجنة الملكفة بإدارة صندوق همة وطن، عبدالكريم الكباريتي، في كتاب رسمي بعثه لرئيس الوزراء، أن برنامج التغطية سيكون وفقاً للمعايير التي حددتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كوجه من وجوه الإنفاق من أموال الحساب بعد اعتماد البرنامج حسب الاصول.

وشدد الكباريتي، في تصريح اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية بتزويد اللجنة بتقارير دورية حول سير البرنامج والمبالغ المصروفة.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، طلب تخصيص مبلغ مليون دينار من حساب صندوق همة وطن لتغطية نفقات الأردنيين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ نظراً لافتقارهم الملاءة المالية لتغطية كلفة عودتهم.

وأشار الكباريتي إلى أن تنسيب اللجنة لرئيس الوزراء بالموافقة على اعتماد البرنامج، استند لأحكام البند (5) من أمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020، والمادة (7/أ/3) من تعليمات إدارة صندوق همة وطن.

وقال الكباريتي: "وشعوراً من لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همة وطن بضرورة توجيه الدعم للذين تقطعت بهم السبل خارج البلاد وغير قادرين على العودة لافتقارهم الملاءة المالية اللازمة لتغطية هذه الكلف"، تم التنسيب لرئيس الوزراء لاعتماد برنامج دعم لهذه الغاية.

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