الرئيسية | محليات عائلة التميمي تتوجه للملك بالعمل على إغلاق ملف قضية أحلام

وطنا اليوم-عمان:توجهت عائلة التميمي في الأردن وفلسطين والمهجر إلى الملك عبدالله الثاني بالعمل على إغلاق ملف الأسيرة المحررة “أحلام عارف التميمي” إثر القضية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة.

وقالت العائلة في رسالة إنها تأمل من الملك عبدالله الثاني خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة لإجراء محادثات تعمل على إغلاق الملف جذريا وكف يدهم عن الأردنية أحلام التميمي.

وتطالب الإدارة الأمريكية الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.



وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، حفظهُ الله وثبّت على الحق خطاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :



إنَّ مواقفكم العروبية والوطنيّة تشهد لكم ، خاصةً في هذا الظرف الحسّاس الذي تمرُّ فيه أُمتنا ، التي عبرها رفضتم أي مقايضة على الحقوق الثابتة للوطن والأمّة ، وأثبتم للقاصِي والدّاني، أنّ الأردن تحت رايتكم الهاشمية لم ولن يقبل بأية مساومات تنتقص من كرامتِه الإنسانيّة وسيادتِه الوطنيّ على كافة ترابه الوطني .



صاحب الجلالة :



نتوجه لكم ، نحن عائلة التميمي في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين و المهجر، العمل على إغلاق ملف القضية المرفوعة ضد ابنتنا وابنتك “أحلام عارف التميمي ” لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروفة لديكم ، والتي بموجبها ، باتت الإدارة الأمريكية تطالب المملكة بتسليم ابنتنا لها ، لاعتبارات غير قانونية ، إنما سياسية لا تخفي عليكم .



صاحب الجلالة المفدّى :



نعرف حجم الضغط الكبير الذي يُمارس في هذا الأمر ، لكنّنا نعرف أكثر أن النشامى ، وأنت عقال رأسهم ، لايقبلون بوقوع أيّ ضَيم أو غُبن أو مَس بحرائرهم النشميّات ، فهنّ المصونات دوماً في كنفكم الهاشمي العامر .

من هنا نتوجه لجلالتكم ، وأنتم على أعتاب سفرٍ مرتقب إلى الولايات المتحدة الأميركية ، لإجراء لقاءات ومحادثات مع إدارتها ،العمل على إغلاق هذا الملف جذريّاً وطَيّ صفحاتِه مع الإدارة الأمريكية ، وكَفّ يدهم عن ابنة هذا الوطن العزيز بإنهاء المطالبة بالتسليم .

دمت مليكنا خير راعٍ لهذا البيت الهاشمي الكبير ، وسدَّدَ الله على طريق الحق خطاكم .



عائلة التميمي في الأردن وفلسطين والمهجر

١٦/٦/٢٠٢٠

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