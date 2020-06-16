التربية : الأسئلة من المقرّر ونتائــج التوجيهي قد تكون مُبكرة

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشـــؤون التعليميّــة، الدكتور نواف العجارمـــة ، أن أسئلة الثانوية العامة "التوجيهي" ، هذا العام ستكون نمطيّة .

وطمأن العجارمة ،صباح اليوم الثلاثاء ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الطلبة على ماهية الأسئلـــة ،وقال " الأسئلة من المباحث المقرّرة ، وعلى الطلبة الإلتزام بذلك " .

وأشار أنه لا يوجد ما يدعي للقلق ، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمـرّ بها الأردن ، نتيجة لأزمة كورونا .

وتحّدث عن القارئ الضوئي ، الذي سيتم اعتماده في تصحيح الأسئلة ، حيث أوضّح العجارمـة ، أن الجهاز تمّ استخدامه من قبل لتصيحيح مبحثين لطلبة الصفوف الأساسية في عامي (2018) و(2019) .

وبيّـن ، أن نسبة الدقة في التصحيح (100%) ، منوّها انه الماسح الضوئي يتمتّع بسرعة عالية في تصحيح أوراق الامتحانات ، تصل إلى (12) ألف ورقة خلال ساعة .

وفي ردّ على سؤال حول مدى تأثيــر ذلك ، على سرعة إعلان نتائج الثانوية العامة ، أجاب العجارمة " يمكن القول ، أن الماســـح الضوئي ، سيؤدي إلى سرعة إعلان نتائج التوجيهي ، وقد تكون مبكرة هذا العام لسرعة التصحيح ".

وعــرّج على قاعات الامتحانات ، لافتا إلى أن أماكن تقديم الامتحانات تقتصر علـى المراكز المعتمدة ، عدا عن مستشفى الحسيـــن للسرطان، ومراكز الإصلاح والتأهيل ، من منطلق نظرة وزارة التربية ، الإنسانية في هذا الخصوص ، منوّها أنه تمّ استثناء المستشفيات من تقديم الامتحانات ، بعد دراســـة مُستفيضة لهذا الأمــر .

وتمّ الاستغناء عن المصحّحين بنسبة كبيرة ، وعدد من مراكز تصحيح الأسئلة ن نتيجـــة لوجــود الماسح الضوئي ، للحيلولة دون اختلاط المعلّمين ، والإلتزام بالتبـــاعد الاجتماعــي .

غرفة خاصة للطلبة الذين يُعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة

ولفتت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والماليّة ، الدكتورة نجوى قبيلات ، أن الوزارة قام بشراء كافة مستلزمات الطلبة ، والتي تتضمن القرطاسية(قلك رصاص، وممحاة) ، ومواد التعقيم والقفّازات والكمّامات، وشراء الاجهزة الخاصة بقياس درجات حرارة الطالب، قبل دخول الطلبة لقاعات الامتحان.

ولفتت قبيلات، أنه تمّ عقد اجتماع مع وزارة الصحة ، لوضع "البروتوكول" الصحي المناسب، فيما يتعلّق بتقديم الامتحانات ، حيث تخصيص "غرفة خاصة" للطلبة الذين يُعانون ارتفاع درجات الحرارة ،نتيجة لظرف صحي ما ن كالرشح ، وألام الأسنان ، عدا عن إجراء قياس لدرجة حرارة الطالــب من خلال مُمـــرّض خاص ، وبعدها يتم اتخاذ الإجـراء المناسب .

وأشارت ، أنه في حال اتضح أن طالب ما مًصاب بفيروس كورونا ، تقوم وزارة الصحّـــة باتخاذ الإجراء المناسب .

وكانت وزارة التربية والتعليم ، أعلنت في وقت سابق عن تجهيزات لقاعات الامتحانات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ـ مراعية الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي بين الطلبـــة .