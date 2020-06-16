الرئيسية | محليات لأول مرة.. ريما أبو ربيع تكشف سر تكرار فوزها بالمسابقات

وطنا اليوم-عمان:دأب زوجان أردنيان على المشاركة في المسابقات، حصلا خلالها على العديد من الجوائز، كان آخرها الجائزة الأسبوعية التي طرحتها شركة زين ضمن حملة "صيفك زين" وقيمتها 25 ألف دينار، بعد إجراء السحب الأسبوع الماضي بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة.

وكشف الزوجان الآلية التي يلجآن إليها للفوز في المسابقات من خلال المشاركة بشكل مكثف لمضاعفة فرص واحتمالات فوزهما فيها وهو الأمر الذي يصران عليه دوماً.

وأكدت ريما أبو ربيع -الفائزة بالجائزة الأسبوعية التي طرحتها شركة زين ضمن حملة "صيفك زين" وقيمتها 25 ألف دينار- فوزها سابقاً بالعديد من الجوائز مثل مسابقة شركة أمنية للاتصالات التي طرحت عام 2011 والمتضمنة 3 فئات يومية وقيمتها 500 دينار وأسبوعية وقيمتها 5 آلاف دينار والشهرية الكبرى وجائزتها سيارة، حيث فازت بها جميعاً، مرجعة ذلك إلى حصولها على أعلى عدد نقاط يتطلبها الفوز، حيث كان الفائز بتلك المسابقات في ذلك الوقت هو صاحب أعلى عدد نقاط والمسابقات جميعها تقوم على مبدأ زيادة فرص الربح والسحب العشوائي بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.

كما فازت ريما أبو ربيع عام 2015 بالجائزة الأسبوعية لمسابقة "الطريق إلى الذهب" التي أطلقتها شركة زين وقيمتها 10 آلاف دينار.

واضاف زوج الفائزة أن جميع المسابقات المشارك بها كانت قائمة على التحدي بتحصيل أعلى عدد من النقاط، مبدياً استعداده لتقديم دليل تحقيقه الفوز، حيث أنه يحتفظ ببطاقات شحن مسابقة طرحت عام 2011 في إشارة منه لتمكنه من تلبية كافة المتطلبات والشروط المؤهلة للربح.

وأكد الزوجان اهتمامهما بالمشاركة بكثير من المسابقات محليا ودوليا بعد أن تبين لهما بأن السحب يجري بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، الأمر الذي يؤكد مصداقية هذه المسابقات.

وعلى صعيد متصل استذكر الزوجان ضياع جائزة مسابقة "الحلم" التي تطرحها مجموعة (mbc) لعدم تمكنهم من الرد على الاتصال وقتها، لتذهب الجائزة لسيدة أردنية أخرى، لكنهما تمكنا لاحقا من الفوز بجائزة أخرى من نفس المجموعة في برنامج 100 مفتاح بلغت قيمتها 5 آلاف دولار -بحسب الزوجين- عدا عن مشاركتهما في مسابقات أخرى لشركات وبنوك محلية لم يحالفهما الحظ فيها.

وبسؤاله عن الآلية المتبعة لمضاعفة عدد النقاط في المسابقات التي يخوضها وزوجته، قال إن عدد النقاط قائم على عدد الإجابات الصحيحة في المسابقة وكل إجابة إضافية تضاعف هذا الرقم علاوة على فهمه لمتطلب المسابقة وتنفيذه لشروطها كما يجب.

وأشار إلى أن تكرار فوزهما في المسابقات أثار تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود شيء مريب وراء هذا الفوز، في حين أن مصدر هذه التساؤلات -بحسب قوله- شخص يعرفه وصفه بالمنافس الذي يمتهن ذات المهنة، شارك بعدد من المسابقات التي شارك بها لكن لم يحالفه الحظ، مما دعاه لإثارة هذا الموضوع مجددا بعد لجوئه للقضاء عام 2015 بسبب حصولهما على جائزة، وأنه بصدد إقامة دعوى قضائية ضده لنشره صور جوائز قديمة يتهمهما فيها باحتكار الجوائز لعائلتهم.

وتابع الزوج إن المشاركات تترتب عليها كلف مادية، وجهود تُبذل لجمع أكبر عدد من النقاط القائمة عليها مسابقات التحدي على حد تعبيره، ما يمنحهما آلاف الفرص الإضافية للربح ويجعل فرصهما بالفوز أعلى وبنسب كثيرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المسابقات القديمة كلها تقع ضمن شروط عدد الإجابات الصحيحة لجمع النقاط، باستثناء الأخيرة التي طرحتها شركة زين والتي تعتمد على زيادة فرص الربح من خلال تجميع عدد أكبر من النقاط ومضاعفتها، حيث شاركت الزوجة بمسابقة الأسئلة الخاصة بحملة "صيفك زين" والتي تمنح 20 نقطة لكل إجابة صحيحة فيما تمنح 10 نقاط لكل إجابة خاطئة، ما منحها آلاف النقاط وجعل فرص فوزها بالمسابقة أعلى بنسبة كبيرة، حيث تعد كل نقطة بمثابة قسيمة للدخول في السحب، الأمر الذي يجيب على تساؤلات الأردنيين طيلة اليومين الماضيين حول كيفية فوزها، اذ نجد أنفسنا أمام نظرية الاحتمالات!

واختتم الزوجان حديثهما بأنهما سيقاضيان كل من تطاول عليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهمهما بالحصول على الجوائز بغير وجه حق مؤكدين أن مشاركتهما في كافة المسابقات كانت وفقاً لقوانين وأنظمة وزارة الصناعة والتجارة، وتقع ضمن شروط وقوانين المشاركة في المسابقات التي تحتفظ الوزارة بنسخ عنها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر