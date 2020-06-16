الرئيسية | محليات عائلة الشهيد الكساسبة تنعى الطيار الأعظم

وطنا اليوم-عمان:نعت أسرة الشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة المرحوم بإذن الله سيف الدين الاعظم الطيار الباكستاني الذي انتقل إلى رحمة الله في العاصمة البنغالية دكا.

واستذكرت العائلة البطولات التي قدمها للأردن في حرب 1967 الموجعة للغطرسة الصهيونية بعد إسقاطه عدد من الطائرات عندما كان فردا في صفوف قواتنا الجوية.

وتابعت في ذكر محطات تاريخه المشرف المشهود له أنه كان مدربا ومستشارا وقاتل مع القوات الجوية العراقية و الباكستانية و البنغالية قبل تحقق مشيئة الله بوفاته على الفراش.

وأدرجت العائلة مجموعة من الصور للمتوفى أثناء خدمته في الجيش الأردني و العراقي و زيارة مؤخراً إلى السرب الرابع في سلاح الجو الملكي الأردني.

طالبين له الرحمة ولذويه وكل الشعب الباكستاني ولجيشنا العربي عامة حسن العزاء.

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