إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة اسرائيلية

وطنا اليوم - اعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أطلق من قطاع غزة وسقط في مناطق مفتوحة في غلاف القطاع، وذلك بعد أيام من التوتر وتجدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة.

‏‎وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه إسرائيل، نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية: إنه ”تم تأكيد سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول دون انطلاق صفارات الإنذار، ودون سقوط إصابات أو أضرار“.