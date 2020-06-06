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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة اسرائيلية
وطنا اليوم - اعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أطلق من قطاع غزة وسقط في مناطق مفتوحة في غلاف القطاع، وذلك بعد أيام من التوتر وتجدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط“.
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية: إنه ”تم تأكيد سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول دون انطلاق صفارات الإنذار، ودون سقوط إصابات أو أضرار“.
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