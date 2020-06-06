 وطنا نيوز -إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة اسرائيلية
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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة اسرائيلية
التاريخ : 16-06-2020 06:54:38 المشاهدات: 1046

وطنا اليوم - اعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا أطلق من قطاع غزة وسقط في مناطق مفتوحة في غلاف القطاع، وذلك بعد أيام من التوتر وتجدد إطلاق البالونات المفخخة من غزة.

‏‎وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه إسرائيل، نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط“.

 

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية: إنه ”تم تأكيد سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول دون انطلاق صفارات الإنذار، ودون سقوط إصابات أو أضرار“.


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