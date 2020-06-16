حفلات تخرج الجامعات هذا العام (افتراضية)

وطنا اليوم - أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، في تعميم إلى رؤساء الجامعات بإقامة حفلات تخرج افتراضية (عن بُعد).

وأكّد الوزير في كتاب رسمي ، الإثنين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخريج الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية للفصل الدراسي الحالي افتراضيا (عن بعد).

وطلب الوزير من رؤساء الجامعات تزويده بوصف موجز لحفل التخريج المزمع اقامته افتراضيا للحفظ والاستفادة منه مستقبلاً .

وأكّد مصدر في وزارة التعليم العالي : أنّ جامعاتنا الأردنية مليئة بالعقول القادرة على خلّق أفكار إبداعية تحقق ما يطمح إليه الطلبة من إقامة حفلات تخرج تليق بهذه المناسبة.