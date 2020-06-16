 وطنا نيوز -الدرك ينقذ سيدة وابنتها استعلت النار بمركبتها قرب دوار المنهل
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الدرك ينقذ سيدة وابنتها استعلت النار بمركبتها قرب دوار المنهل
التاريخ : 16-06-2020 06:40:12 المشاهدات: 1160

وطنا اليوم - انقذ نشامى الدرك مساء أمس سيدة وبرفقتها ابنتها اشتعلت النار بمركبتها في الشارع العام بالقرب من دوار المنهل في العاصمة .

وتمكن طاقم الدورية من إطفاء المركبة المشتعلة بواسطة طفايات حريق يدوية كانت بحوزتهم، وقاموا بإخراج السيدة التي تبين انها تعمل ممرضه في احد المستشفيات الحكومية وإخراج ابنتها، واللتين أصيبتا بالهلع وبقيتا داخل المركبة لحين قيام طاقم دورية الدرك بإخراجهما بطريقة آمنة، وتم على الفور الاتصال مع كوادر الدفاع المدني الدين حضروا لاستكمال الإجراءات.


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