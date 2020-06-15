بيان من الزراعة حول الجراد الصحراوي الذي وصل الرويشد

وطنا اليوم-عمان:قامت وزارة الزراعة ومن خلال كوادرها الفنيه بتنفيذ عمليات مسح ميداني مكثف خلال الاسبوع الماضي للمناطق الشرقيه بعد وصول الجراد الصحراوي لقضاء الرويشد.
وتبين انها عبارة عن مجموعات من الجراد الصحراوي غير الناضج وهي بكثافات قليله ولا تستدعي القيام بعمليات المكافحة ولمواجهة اي طارىء اوعز معالي وزير الزراعة المكلف د. صالح الخرابشة برفع درجة الجاهزيه من خلال تفعيل غرفة الطوارىء الرئيسيه .
علما ان الوزاره وضمن خطتها قد قامت بتامين المبيدات والاليات وتشكيل فرق المسح والمكافحة كما تقوم الوزارة وبشكل دائم بمراقبة تحركات الجراد من خلال التواصل مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي والدول المجاوره حيث تشير اخر المعلومات الى وجود عمليات مكافحة في المناطق الجنوبيه من العراق و تكاثر بشكل كبير جدا لم يحدث منذ عقود في دول التكاثر الصيفي( ايران الباكستان والهند والقرن الافريقي واليمن ) الا انه ولغاية الان لا يوجد اي مؤشرات خلال هذه الفتره حول وجود حركة للاسراب باتجاه المملكة .