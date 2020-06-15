الرئيسية | محليات عزل منازل عقب إصابة فتاة بكورونا في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:عزلت الأجهزة المختصة الاثنين منزل المصابة بفيروس كورونا في لواء عين الباشا، وخمسة بيوت مجاورة له .

وقال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا إن الحالة المكتشفة وهي لفتاة بعمر 17 سنة، تم اكتشافها من خلال فحص العينات العشوائي بمستشفى الأمير حسين بالبقعة، وهو إجراء متبع بأخذ عينات للمراجعين له .

وأضاف الحجايا، ان فرق الاستقصاء الوبائي بدأت مباشرة بالتقصي لمعرفة مصدر العدوى وأخذ عينات من المخالطين المحتملين من عائلة المصابة.

من جهته بين متصرف اللواء الدكتور حاكم الخريشا أن كوادر بلدية عين الباشا بدأت برش وتعقيم المنطقة وجرى إغلاق المداخل المؤدية لمحيط منزل المصابة.

وأشار إلى أنه جرى عقد اجتماع أمني للجهات المعنية، برئاسة محافظ البلقاء؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، مشيرا الى أن أي إجراءات إضافية ستكون مرتبطة بالوضع الوبائي بالمنطقة.

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