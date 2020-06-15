الرئيسية | محليات القوات المسلحة الأردنية تنعى الطيار الباكستاني سيف الدين أعظم

وطنا اليوم-عمان:نعت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الطيار الباكستاني المقاتل البطل سيف الدين أعظم الذي انتقل الى رحمة الله أمس الاحد، في المستشفى العسكري في عاصمة بنغلادش (دكا).

يذكر انه تم تعيين الطيار أعظم في عام 1966 مستشارا ومدربا في سلاح الجو الملكي الاردني، وقاتل بكل بسالة وشجاعة دفاعا عن ثرى الأردن وفلسطين، حيث شارك في حرب حزيران عام 1967 وأسقط عددا من طائرات الاحتلال، وكان الطيار أعظم بارعا وذا كفاءة عالية في مجال الطيران، وعمل مع اربعة اسلحة جوية هي الاردنية والعراقية والباكستانية والبنغلاديشية.

ولد سَيْف الدين أعظم في بابنا بالهند عام 1941 لعائلة مسلمة وعاش في كالكتا حتى العام 1947 ثم هاجر مع عائلته إلى باكستان بعد قرار تقسيم شبه القارة الهندية وإنشاء باكستان، والتحق بكلية تدريب تابعة لسلاح الجو الباكستاني عام 1958 وتخرج منها عام 1960 وأكمل تدريبه في اميركا.

وبعد تقاعد الطيار أعظم من الخدمة العسكرية عمل مديراً لشركة ناتاشا التجارية والتي تعني بشؤون الطيران وكان يدير مع زوجته نيشات وكالة سياحة وسفر، ولديه ثلاثة أبناء.

وكرم الأردن والعراق سَيْف الدين أعظم بعدد من الأوسمة والميداليات.













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