الرئيسية | محليات عزل دائرة أراضي الرمثا ومنزلين بعد إصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف محافظة إربد، رضوان العتوم، الإثنين، عن عزل منزلين في بلدة حوارة، التي تتبع لقصبة إربد، على خلفية إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة، ظهرت خلال جمع العيّنات العشوائيّة.

وقال العتوم ، إن المصاب يعمل في دائرة أراضي الرمثا، وجرى عزل منزله ومنزل شقيقه ووالدته اللذان يقطنان بجانبه.

وأضاف أنه جرى أيضا، إغلاق دائرة أراضي الرمثا، لمدة 3 أيام، لتعقيمها، كما تم الحجر على موظفي الدائرة، لمدة 14 يوما.

وسيجري بعد 3 أيام إعادة فتح الدائرة، وطلب موظفين من دائرة أراضي إربد، لاستكمال العمل في فرع الرمثا، إلى حين انتهاء الحجر على الموظفين، وفقا للعتوم.

ويضيف العتوم، أن فرق الاستقصاء الوبائي، باشرت سحب عينات لمخالطي المصاب في مكان العمل، إضافة إلى الحي الذي يقطن فيه.

وكانت الحكومة، أعلنت خلال الإيجاز الصحفي ليوم الإثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة.

والحالتان المحليتان، كانتا كالتالي: "حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّا، وحالة واحدة من لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّا".

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