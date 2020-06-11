18 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الإثنين، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، بينهما حالتان محليتان.

وتاليا الإيجاز الصحفي:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

- حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً.

- حالة واحدة من لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً.

- (3) حالات لسائقي شاحنات، منهم ((2 أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و(1) غير أردني قادم من حدود جابر تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- (13) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـــــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو).

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (979) حالة.

- سُجِّلت أيضاً (10) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

- تمّ إجراء (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميّت، تمّ إنشاء موقع خاصّ لعزلهم هناك (مستشفى مصغّر) ويتلقّون فيه الرعاية الصحيّة اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن (20) مصاباً. ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.