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18 إصابة جديدة بكورونا في الأردن
وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الإثنين، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، بينهما حالتان محليتان.
- سُجِّلت اليوم (18) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و(16) حالة غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
- (13) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـــــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو).
إجراءات أخرى:
- بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميّت، تمّ إنشاء موقع خاصّ لعزلهم هناك (مستشفى مصغّر) ويتلقّون فيه الرعاية الصحيّة اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن (20) مصاباً. ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.
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