الرئيسية | محليات عربيات : هذا موعد أول رحلة طيران داخلية للعقبة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، الاثنين، إن تسييل الكفالات البنكية لمكاتب السياحة والسفر يبدأ خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح عربيات أن الكفالات البنكية تضعها مكاتب السياحة والسفر لدى وزارة السياحة أو لدى وزارة الداخلية لغاية ممارسة العمل السياحي، وهي تكون محجوزة بالبنوك مقابل الكفالة.

وبيّن عربيات أن أول رحلة طيران داخلي بين عمان والعقبة ستكون الخميس المقبل، "إذا ما تم الالتزام بكافة الإجراءات الموضوعة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني".

وذكر عربيات أن الطيران الداخلي بين العقبة وعمان سيكون مدعوما من الهيئة، بحيث تقوم 3 شركات بتسيير 3 رحلات يومية من عمان إلى العقبة بشرط ألا تزيد قيمة التذكرة عن 40 دينارا ذهابا وإيابا.

"ستُدعم قيمة التذكرة بحيث يمكن للشخص الذهاب للعقبة وزيارة المواقع السياحية في البترا ووادي رم ... وبشأن النقل السياحي يكون مجاني ضمن برنامج أردننا جنة".

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