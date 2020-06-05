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تعميم من الرزاز للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
وطنا اليوم-عمان:عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لتوجيه موظفيها للاستفادة من تطبيق امان وتحميله على هواتفهم وتفعيله اثناء تواجدهم خلال اوقات العمل بهدف توفير الحماية لهم ولأسرهم وتنبيههم في حال مخالطة احد المصابين بالفيروس.
https://amanapp.jo، ولتحميل التطبيق httpp://onelink.to/amanjo.
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