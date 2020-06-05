الرئيسية | محليات العضايلة: نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحلية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت: الحماية الصحيّة والاجتماعيّة.. الاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة.. والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.

وأضاف "نقف اليوم على عتبة مرحلة التعافي، مستندين إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الوباء والتكيُّف مع انعكاساته، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا؛ والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي".

وأكد العضايلة أن الأردن "في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحلية تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحية، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحية العزيزة والتي تحققت بتضحيات وجهود كبيرة ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله".

وبين أنه سيتمّ الإعلان عن مجموعة إجراءات مهمة لمرحلة التعافي، من خلال دعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا، وستكون البداية مع قطاع السياحة، بالإضافة إلى برامج أخرى تدعم مسيرة التعافي والتمكين لمعظم القطاعات الإنتاجية والخدمية والعاملين في القطاع الخاص.

وقال إنه سيتم إعلان أمر الدفاع رقم 14، والذي تطلق بموجبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برامج إضافية تدعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين في القطاع السياحي وقطاع النقل باعتبارهما القطاعين الأكثر تأثُّراً بانعكاسات الجائحة.

وأشار إلى أن وزيرة السياحة والآثار ستعلن مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة لدعم ومساندة قطاع السياحة، وتتضمن أمري الدفاع 13 و 14

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