الرئيسية | محليات الضمان: رواتب بنسبة 50% من أجر العامل في قطاعي السياحة والنقل

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن البرامج الجديدة جاءت للانتقال إلى مرحلة دعم تعافي قطاعات.

وكشف الرحاحلة، عن ثلاثة برامج لدعم العاملين بالقطاع السياحي، واولها حماية تأمين رواتب مؤقتة للعاملين في القطاعات الاكثر تضررا مقدارها ٥٠ بالمئة كحد ادنى 220، وكحد اعلى ٤٠٠ دينار، ويلزم صاحب المنشأة بدفع ٢٠ بالمئة من قيمة الرواتب، وتستمر من حزيران الحالي حتى نهاية العام، وجميع المبالغ المدفوعة في البرنامج ستقيد كذمم مدينة تسدد على فترة تتجاوز سنتين بفائدة منخفضة تتحملها الحكومة.

اما برنامج تمكين اقتصادي رقم 1 تخفيف عبء الاشتراكات الضمان الاجتماعي على القطاعات الخاص الذي يستهدف القطاعات الاكثر تضررا، ويمنح البرنامج اعطاء الخيار للمنشآت لشمول العمال بتأمين الشيخوخة مقابل شمولهم بشكل كامل بتامين العجز واصابات العمل والامومة، وفي حال لجوء المنشآة فنسبة الاشتركات في الضمان ستنخفض من 22 بالمئة الى 13.5 بالمئة، وفترة التي يشملها البرنامج من حزيران الى نهاية العام.

اما البرنامج الاخير، قال الرحاحلة إن برنامج تمكين اقتصادي رقم 2 مشابه لبرنامج مساند 3، ولكن يستهدف العاملين في القطاعات الاكثر تضررا بالازمة، يوفر البرنامج سلفة طارئة على حساب الدفعة الواحدة كحد اقصى 200 دينار، والفئة المستهدفة 300 الف عامل.

ولفت الى ان المؤسسة العامة للضمان ستعلن عن التفاصيل لاحقا.

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