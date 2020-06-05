الرئيسية | محليات الرزاز: السياحة الأكثر تأثرا بأزمة كورونا بالأردن

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان قطاع السياحة الاكثر تضررا جراء الجائحة، مشيرا إلى أن النمو الكبير خلال سنوات الماضية اثر على الاقتصاد.

واضاف ، إن قيادة وزارة السياحة مع مجلس الوزراء اسهم بالحضور الحكومي لمساعدة القطاع.

وتابع ، أن ما تفعله الحكومة بالتعاون مع البنك لا تستطيع التعويض جراء الجائحة، ونريد أن نحمل معا الاثر.

واضاف، ان تضرر السياحة لم يكن له اثر داخلي، مشيرا إلى أن تعافي السياحة ليس بذات السرعة للقطاعات الاخرى.

واشار الى ان امر الدفاع ١٣ يتعلق بالكفالات البنكية للمكاتب السياحية والحج والعمرة التي تتجاوز ٣٠ مليون دينار.

واضاف، ان الأولوية الاولى هي الحفاظ على العمالة، والحد من تسريح العمالة في قطاع السياحة.

ولفت الى ان التعافي السياحة قادم بقوة، والحديث ليس انشائي، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الاستثمار اكد ان حزمة المشاريع في قطاع السياحي الموقعة قبل الأزمة مستمرة لبعد الأزمة

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