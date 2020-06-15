الرئيسية | محليات اختفاء معظم أنواع السجائر تمهيداً لرفع الأسعار

وطنا اليوم-عمان:اشتكى مواطنون من انقطاع بعض اصناف السجائر في السوق المحلي خلال الايام الماضية مرجحين قيام الموزعين باحتكارها تحسبا لرفع اسعارها من الشركات المنتجة.

ورجح «مصدر مطلع» قيام شركات السجائر برفع اسعار اصنافها خلال الايام المقبلة مبينا ان الشركات ستقوم برفع اسعار اصنافها بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية لديها.

واكد المواطن عبد الرحمن عوايصة ان بعض اصناف السجائر شهدت انقطاعا في السوق المحلي موضحا ان بعض الاصناف غير موجودة في الاسواق.

وبين عوايصة ان بعض اصناف السجائر قامت الشركات المنتجة لها برفع اسعارها خلال الاسابيع الماضية مشيراً الى انقطاع بعض الاصناف في السوق المحلي.

وتسائل المواطن امجد اشنانة عن دور الجهات المختصة في الرقابة على الاسواق من خلال انقطاع بعض اصناف السجائر مرجحا ان انقطاع بعض الاصناف يعود الى احتكار هذه الاصناف قبل رفع اسعارها.

ورجح احد موزعي السجائر في المملكة فضل عدم ذكر اسمه قيام شركات انتاج السجائر برفع اسعار بعض اصناف السجائر خلال الايام المقبلة .

واكد صاحب احدى محلات السوبر ماركت في العاصمة عمان عامر فرج ان بعض اصناف السجائر انقطعت خلال الايام الماضية مرجحا قيام موزعي السجائر باحكتار هذه السلعة قبل انباء تواردت عن الشركات المنتجة للسجائر برفع اسعار بواقع 25 قرشا للعلبة.

وكانت بعض شركات انتاج السجائر قامت بزيادة بأسعار منتجات السجائر تراوحت بين عشرة وخمسة وعشرين قرشا للصنف، وهو «معدل طبيعي مقارنة بأسعار باقي منتجات السجائر التي تباع في السوق».

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