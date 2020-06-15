الرئيسية | محليات جدل حول آلية اختيار الفائزين في جوائز شركات الاتصالات

وطنا اليوم-عمان:أثار فوز إحدى الفتيات بأكثر من جائزة ضمن المسابقات التي أطلقتها بعض شركات اتصالات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشطاء على مواقع التواصل استغربوا ما اسموه بالصدفة التي منحت هذه الفتاة الفوز أكثر من مرة بالجوائز من نفس الشركة.

وتساءل النشطاء عن الالية إلي تتم فيها عملية المشاركة والسحب على الجوائز ومدى النزاهة والشفافية والرقابة المتبعة لاختيار الفائزين.

في السياق صرح مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات أن جميع المسابقات والجوائز في الشركات تتم تحت إشراف رسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة وفقا لشروط المسابقة المعلن عنها.

وبرر المصدر أن فوز البعض لأكثر من مرة في المسابقات عائدا إلى حرصهم على مضاعفة فرصهم من خلال زيادة اشتراكهم في المسابقات وبالتالي يكونوا الأوفر حظا في المنافسة والفوز بالجوائز من غيرهم.

مدير الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة اكد في تصريح لـ $ أن الوزارة خاطبت بكتب رسمي مؤخرا إحدى شركات الاتصالات للتحقق من البيانات الموثقة لدى الشركة المعنية بالشكوى والتي تتعلق بسنوات سابقة للتحقق من دقة التفاصيل الواردة في الشكوى.

وبين الطلافحة ان وزارة الصناعة والتجارة تقوم بعملية الإشراف على السحوبات وفقا لإلية نزيهة، لافتا إلى أنه في حال شعر أي مشارك في المسابقات انه تم استثنائه من الدخول في السحب على الجائزة وان لديه الحق في الفوز بالجائزة،عليه التقدم بكتاب خطي أو تقديم شكوى على موقع الوزارة مرفقا إي معززات واثبات للبيانات موضوع الشكوى، منوها إلى انه سيتم دراستها ومتابعتها والتدقيق فيها مع الشركات المعنية.

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