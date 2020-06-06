الرئيسية | محليات الساكت : عنوان مضلل لمنتج تم تطويره منذ أكثر من عام

وطنا اليوم-عمان:أبدى نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق المهندس موسى الساكت عن أسفه لخبر تم نشره في الصحف المحلية والمواقع الإخبارية تضمن الإعلان عن إنتاج إحدى الشركات المحلية لنوع من الشوكولاته مدعمة بالفيتامينات والمعادن تزيد مناعة الجسم عند الإنسان وزيادة قدرته على مقاومة كافة الفيروسات خصوصاً فيروس الكورونا المستجد ، واصفاً الخبر بالتجيير بطريقة مضللة فأصبح مثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي على حد وصف الساكت .

جاء ذلك عبر تغريدة كتبها الساكت على حسابة الشخصي قال فيها : " مؤسف عندما نقرأ ونتابع خبر يتم تجييره بهذه الطريقة. كل التقدير طبعا لهذه المؤسسة الصناعية التي طورت منتجها بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم، ولكن هذا المنتج تم تطويره منذ اكثر من عام، فلماذا يُجير بهذه الطريقة وبهذا الوقت بعنوان مضلل كان محط للسخرية على مواقع التواصل! "













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