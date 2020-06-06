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الساكت : عنوان مضلل لمنتج تم تطويره منذ أكثر من عام
وطنا اليوم-عمان:أبدى نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق المهندس موسى الساكت عن أسفه لخبر تم نشره في الصحف المحلية والمواقع الإخبارية تضمن الإعلان عن إنتاج إحدى الشركات المحلية لنوع من الشوكولاته مدعمة بالفيتامينات والمعادن تزيد مناعة الجسم عند الإنسان وزيادة قدرته على مقاومة كافة الفيروسات خصوصاً فيروس الكورونا المستجد ، واصفاً الخبر بالتجيير بطريقة مضللة فأصبح مثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي على حد وصف الساكت .
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