الرئيسية | محليات اجراءات جديدة لطلبة التوجيهي قبل بدء الامتحان

وطنا اليوم-عمان:أنهت وزارة التربية والتعليم، تجهيز قاعات امتحان الثانوية العامة للعام 2020.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن على طلبة التوجيهي التواجد عند القاعات قبل ساعة من الامتحان لفحص درجة حرارة كل طالب قبل دخوله الامتحان.

وأضافت في تصريحات صحافية الاثنين، أن أي طالب تظهر عليه أعراض ارتفاع حرارة خلال تواجده في المدرسة يقدم الامتحان في قاعة خاصة.

وأشار إلى أنه إذا ظهرت إصابات بكورونا في منطقة معينة سنوفر مدارس بديلة لتقديم امتحان الثانوية العامة.

وبينت أن القرطاسية المقدمة للطلبة في قاعة الامتحان غير مستردة.

ويتقدم لامتحان التوجيهي 178 ألفا و217 مشتركا ومشتركة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2020، الذي ستبدأ أولى جلساته في 1 تموز المقبل، وينتهي في 23 من ذات الشهر.

وتشرف وزارة التربية والتعليم على تعقيم القاعات كافة التي سيتواجد فيها الطلبة قبل وبعد موعد الامتحان، مؤكدة على التزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية قبل الدخول إلى القاعات امتثالا لإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وانتهت أكثر من 700 مدرسة من إجراءات التعقيم والسلامة العامة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة مطلع الشهر المقبل، حيث ستتواجد الفرق الصحية التي تستقبل الطلبة حرصا على تطبيق الإجراءات الوقاية التي تحفظ سلامة الطلبة والمعلمين.

ويعقد الامتحان في 1846 قاعة موزعة على 720 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ، بحيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة 10 صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة 12 ظهرا.

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