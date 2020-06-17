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توقيف برد الشفا على خلفية عبارة لاتليق بالاردنيين
وطنا اليوم - اوقف محافظ العقبة غسان الكايد، امس الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"برد الشفا"، على ذمة التحقيق بعد تلفظه بمصطلح "عيال النايمة" خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، في العقبة.
وذكر الكايد، ان هذه الألفاظ لا تليق بالأردنيين
وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق اي شخص يقوم بالاساءة في البث المباشر داخل مدينة العقبة
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