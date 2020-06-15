الرئيسية | محليات إجراءت جديدة لدعم قطاع السياحة

وطنا اليوم - تعتزم الحكومة اليوم الاثنين، إعلان حزمة إجراءات جديدة لدعم القطاع السياحي والعاملين فيه، وخطة لإعادة فتح للقطاع. وتتضمن الحزم تسهيلات تساعد القطاع في التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ويأتي إعلان الحكومة للحزمة قبل أيام من بدء الموسم الثاني من حملة “أردننا جنة" والتي تتضمن برامج مدعومة وبأسعار تشجيعية للسياحة الداخلية. وكانت وزير السياحة والآثار، مجد شويكة أشارت في وقت سابق، إن مشاكل وهموم قطاع السياحة في البترا وغيرها هي على رأس سلم اولويات وزارة السياحة والآثار، والتي تعمل جاهدة هذه الفترة بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي توفير السيولة، والحفاظ على العاملين في القطاع، وتقليل الكلف التشغيلية على أصحاب العمل والمنشآت السياحية كإجراءات تهدف بالدرجة الاولى إلى استدامة عمل القطاع واستمراريته

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر