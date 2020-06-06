العضايلة: لن تهدأ تل ابيب حال تنفيذ قرار الضم

وطنا اليوم - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة على مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة.

وقال العضايلة إن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراض فلسطينية، مشيرا الى ان جلالة الملك أجرى سلسلة إتصالات مع قادة دول العالم.

وقال العضايلة: "أكدنا مراراً أن الأردن سيكون له رد في حال تنفيذ تل أبيب لـ "الضم