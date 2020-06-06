 وطنا نيوز -العضايلة: لن تهدأ تل ابيب حال تنفيذ قرار الضم
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العضايلة: لن تهدأ تل ابيب حال تنفيذ قرار الضم
التاريخ : 14-06-2020 09:10:15 المشاهدات: 1347

وطنا اليوم - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة على مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة.

وقال العضايلة إن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراض فلسطينية، مشيرا الى ان جلالة الملك أجرى سلسلة إتصالات مع قادة دول العالم.

وقال العضايلة: "أكدنا مراراً أن الأردن سيكون له رد في حال تنفيذ تل أبيب لـ "الضم


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