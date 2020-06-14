الرئيسية | محليات حملة رش وتعقيم للحي المعزول بلواء دير علا

وطنا اليوم-عمان:نفذت بلدية دير علا الجديدة حملة رش وتعقيم لجميع المنازل بالحي المعزول بمنطقة الطوال الجنوبي بلواء دير علا، بعد تسجيل اصابة أحد سكان المنطقة بفيروس كورونا.

وكان مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، اعلن في وقت سابق من اليوم الاحد اصابة عاملة نظافة بحضانة تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بفيروس كورونا، وتقطن في حي الطوال الجنوبي بلواء دير علاء وتم نقلها لمستشفى الأمير حمزة للعلاج.

وقال رئيس بلدية دير علاء الجديدة مصطفى الشطي، ان البلدية أغلقت جميع مداخل ومخارج المنطقة المعزولة فور ثبوت الاصابة واكتفت بمدخل واحد للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتشديد على استمرارية تعقيم الاليات الداخلة والخارجة من المنطقة وتزويد بقالاتها بمادة الخبز والمواد التموينية وما يحتاجه المواطن.

واضاف، ان البلدية منحت موظفيها من تلك المنطقة اجازة لمدة 14 يوما كإجراء وقائي الى حين ظهور نتائج عينات المسح التي جمعتها لجنة تقصي الاوبئة، فيما تم تشكيل فرق من البلدية لمراقبة الاسواق للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصحية .

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