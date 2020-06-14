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عبيدات يصرح لوطنا اليوم حول تفاصيل الحالات في العناية المركزية
وطنا اليوم - أفاد الدكتور نذير عبيدات الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة لصحيفة وطنا اليوم، عند سؤاله حول الحالات الموجودة في العناية المشددة حيث قال عبيدات بأن عدد المرضى 3 وهم في مستشفى الأمير حمزة و أعمارهم فوق ال ٦٠ عام واحد منهم فقط يعالج على جهاز التنفس الاصطناعي وأما الحالتين الاخريات ليست بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.
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