الرئيسية | محليات إدارة الأزمات ترفض عقد اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المعلمين

وطنا اليوم-عمان:رفض المركز الوطني لإدارة الأزمات، الأحد، عقد اجتماع لأعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين.

وكانت النقابة قد أرسلت كتابين إلى المركز، الأول في تاريخ ٢٠-٥-٢٠٢٠، والآخر في تاريخ ٦-٦-٢٠٢٠، تطلب فيهما عقد الاجتماع للحاجة القانونية الملحّة له لإدامة عمل النقابة، إلا أن المركز رد الأحد على الكتاب الأخير (المُرسل في تاريخ ٦-٦-٢٠٢٠)، متجاهلًا الكتاب الأول.

وتستهجن النقابة تجاهل المركز للكتاب الأول والمرسل قبل أكثر من أسبوعين من الكتاب الثاني، ورفض إقامة الاجتماع رغم أن النقابة كانت قد تعهدت باتخاذ أقصى درجات السلامة العامة والإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن النقابة أعلنت عن اجتماع للهيئة المركزية يوم السبت القادم ٢٠-٦-٢٠٢٠ وخاطبت محافظ العاصمة ولم يرد حتى تاريخه.

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