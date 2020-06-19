تسجيل 8 إصابات جديدة بـ كورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة، سعد جابر، الأحد، إن الأردن سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وأضاف جابر، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 961 حالة، من بدء الجائحة.
وأوضح وزير الصحة، أن الإصابات موزعة كالتالي: حالة من القادمين من خارج المملكة من اليمن، وست حالات مخالطة لأحد المصابين في الرمثا، وحالة في البلقاء، ويتم اتخاذ الاجؤاءا الاحترازية من قبل الفرق الطبية والحكام الإداريين لعزل المناطق.
كما سجلت في المملكة، 4 حالات شفاء، ليصبح المجموع الكلي لحالات الشفاء 682 حالة.
وأشار إلى أنه أجري اليوم 8607 فحوصات للفيروس في البلاد.