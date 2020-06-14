الرئيسية | محليات العسعس:المداهمات آخر خطوة نتخذها والقضاء هو الفيصل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن جلالة الملك وجهنا بكتاب التكليف السامي بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي، وإعادة النظر بالضرائب التي لا تحقق العدالة بين الفقير والغني ، والتوجيه الملكي يحقق المطامح بإعادة توزيع العبء الضريبي وضرائب المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير، وضريبة الدخل تحقق العدالة.

وأضاف وزير المالية ان هناك عدالة واضحة في تنفيذ إجراءات تحصيل التهرب الضريبي.

وأشار الى ان الحكومة اتخذت اجراءات منها تطوير إمكانيات دائرة الضريبة، اعتماداً على الخبرة والقدرات.

وأردف: "نحرص على القطاع الخاص وحفظ حقوقه ونعتمد على أسس واضحة تستند للبيئة الضريبية الصحيحة، ومتابعة المعلومات الموثقة".

وأكد وزير المالية ان الحكومة تقوم بإصلاح هيكلي ضريبي والمداهمات الضريبية هي آخر خيار يتم اتخاذه.

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