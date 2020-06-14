|
العسعس:المداهمات آخر خطوة نتخذها والقضاء هو الفيصل
وطنا اليوم-عمان:قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن جلالة الملك وجهنا بكتاب التكليف السامي بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي، وإعادة النظر بالضرائب التي لا تحقق العدالة بين الفقير والغني ، والتوجيه الملكي يحقق المطامح بإعادة توزيع العبء الضريبي وضرائب المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير، وضريبة الدخل تحقق العدالة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|