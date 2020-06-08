الرئيسية | محليات إصابة عاملة في جامعة البلقاء التطبيقية بكورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت جامعة البلقاء التطبيقية، انه أثناء استعدادات الجامعة للعودة إلى العمل ( المرحلة الثالثة) فقد طلبت إدارة الجامعة من العاملين في الجامعة والقاطنين في مناطق جغرافية سبق وان سجل بها حالات لفيروس كورونا بأن يقوموا بإجراء فحص كورونا وعلى نفقة الجامعة .

وحيث تبين بأن إحدى عاملات النظافة في الجامعة قد ثبت بعد الفحص بأن نتيجتها ايجابية (مصابة بفيروس كورونا ) فقد تم اخذ كافة الإجراءات اللازمة من حيث إبلاغ عطوفة محافظ البلقاء ومديرية صحة البلقاء ، وقام محافظ البلقاء بعزل المنطقة التي تقطنها العاملة وتحركت فرق التقصي الوبائي لأخذ العينات كما وطلب من كافة العاملين من نفس المنطقة الجغرافية القريبة من سكن المصابة بالتزام بيوتهم حتى يتم إجراء الفحوصات الطبية لهم .

هذا مع العلم بان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية ملتزمون بالإرشادات الحكومية كافة من حيث شروط السلامة العامة وقد تم عزل المبنى الذي تعمل فيه عاملة النظافة المصابة ويجري العمل على تعقيمه بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى كما سيقوم سلاح الهندسة في القوات المسلحة بالإجراءات اللازمة للتعقيم في الجامعة وخاصة المبنى المذكور.

هذا وتتمنى إدارة الجامعة السلامة للموظفة المصابة وان ينعم الله عليها بالشفاء العاجل وان يجنب الأردنيين شر هذا الوباء .

كما تدعو إدارة الجامعة إلى عدم التهويل والمبالغة في نقل المعلومات عن إغلاقات في الجامعة او بعض الكليات وان كافة الأعمال تجري بالجامعة بالصورة المعتادة مع اخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

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