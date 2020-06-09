الرئيسية | محليات زريقات يكشف مصدر اصابة حالة الوحدات بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات عن مصدر اصابة حالة منطقة الوحدات بالعاصمة عمان بفيروس كورونا.

وقال زريقات الاحد، ان سبب الاصابة يعود لمخالطة عامل نظافة مصاب يعمل في مستشفى البشير كان قد أعلن عن اصابته سابقا.

ودعا زريقات الجميع الى عدم السكوت والتبليغ عن اي اصابة، او مخالطة شخص مصاب، مشيرا الى ان العيب يكمن في السكوت عن التبليغ.

واستهجن زريقات حملات التنمر من البعض التي يتعرض لها مصابي كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية، وتقديم الدعم اللازم للمصابين لتجاوز هذه المرحلة، ورفع معنوياتهم.

واكد زريقات ان كوادر مستشفيات تقوم يوميا بحملات تعقيم مستمرة وعلى مدار اليوم، كما يتم سحب عينات من الموظفين بشكل مستمر.

وكان محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب اعلن أمس السبت عن عزل عمارة في منطقة الوحدات قرب دوار سمية لاكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا .

وأضاف شهاب أنه بناء على قرار وزير الصحة تم التنسيب بعزل العمارة حتى تتمكن فرق التقصي من فحص المخالطين ومنع انتشار العدوى.

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