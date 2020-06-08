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إغلاق حضانة أطفال موظفي البشير بعد إصابة عاملة بكورونا
وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات استمرار إغلاق حضانة أطفال موظفي البشير بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لإحدى عاملات شركات الخدمات فيها.
من جهة أخرى شدد على عدم إدخال أي مراجع للمستشفى دون العودة إلى جدول المواعيد وحجزها عبر شبكة الانترنت وارتداء القفازات والكمامة كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.
وكشفت الحكومة مساء السبت عن تسجيل 7 إصابات محلية جديدة تعود إحداها، إلى عاملة بحضانة ابناء موظفي مستشفيات البشير، بعد مخالطتها لزميل أصيب إثر مخالطة طبيب الأسنان في ماركا.
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