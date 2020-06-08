إغلاق حضانة أطفال موظفي البشير بعد إصابة عاملة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات استمرار إغلاق حضانة أطفال موظفي البشير بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لإحدى عاملات شركات الخدمات فيها.

وقال الزريقات : إنّ الإصابة اكتشفت ضمن الفحوصات اللازمة التي تسبق فتح حضانات الأطفال لأبناء الموظفين حيث أخذت 600 عينة لموظفين بالمستشفى وأظهرت النتائج أنّ حالة وحيدة كان إيجابية ومصابة بالفيروس.

وبين أنّ ذلك سيبقي حضانة الأطفال مغلقة في البشير إلى إشعار آخر، وإلى حين التأكد من خلو القسم من الفيروس المستجد وتتبع كافة المخالطين، مبيناً أنّها لم تفتح منذ بدء أزمة الكورونا.

وفنّد زريقات إشاعات تتحدث حول عملها كممرضة خالطت الكثير من المراجعيم، بأنّها عاملة خدمات في قسم الحضانة .

من جهة أخرى شدد على عدم إدخال أي مراجع للمستشفى دون العودة إلى جدول المواعيد وحجزها عبر شبكة الانترنت وارتداء القفازات والكمامة كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.

وكشفت الحكومة مساء السبت عن تسجيل 7 إصابات محلية جديدة تعود إحداها، إلى عاملة بحضانة ابناء موظفي مستشفيات البشير، بعد مخالطتها لزميل أصيب إثر مخالطة طبيب الأسنان في ماركا.

وأعلن محافظ العاصمة سعد الشهاب، عزل منزل المصابة في منطقة مخيم الوحدات.