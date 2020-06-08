يديعوت احرنوت: حلم الضم قد يتبخر والبحث عن صيغة توافقية

وطنا اليوم - كما توقعت وطنا اليوم أمس في تحليلاتها بدأت التصريحات الاسرائيلية تتوالى باكرة ردا على تشدد الموقف الأردني وتصريحات مسؤولين أردنيين بطرح خيارات ازعجت إسرائيل التي التقطها بوصلة الرصد وبدأت باكرا بالرد والميل نحو التهدئة، حيث اوردت صحيفة يديعوت احرنوت في افتتاحيتها صباح اليوم مقالا بعنون حلم الضم قد يتبخر جاء فيه:

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، لبحث تطورات موقف الولايات المتحدة من عملية "الضم" المتوقعة الشهر المقبل.

وسيحضر بيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، وغابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأمريكية، الاجتماع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الاجتماع يهدف للتوافق على صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لقضية الضم.

وبحسب "يديعوت"، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأمريكية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترمب عن ذلك جزئيًا.

ورجحت الصحيفة ألا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا.

وأرجعت أسباب التراجع الأمريكي إلى موقف جاريد كوشنير، كبير مستشاري ترمب، الذي يعارض خطوة الضم حاليًا بشكل كامل بسبب الضغوط التي تمارس عليها من قبل الأردن، والسعودية ودول خليجية أخرى.

وبحسب ذات المصدر، فإن أشكنازي يعارض أن يتم تنفيذ عملية الضم بشكل كامل، ويدعم خطوة أن تكون جزئية لبعض الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة.

وأشارت المصادر إلى أن غانتس يدعم مثل هذه الرؤية، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية أن تبلغ "إسرائيل" بضرورة أن يكون هناك توافق كامل بين الليكود و"أزرق أبيض" ليتم تنفيذ عملية الضم.

وترى أن واشنطن تدعم خطوة ضم كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون، إلا أنها تعارض في الوقت الحالي ضم غور الأردن خشيةً من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار في الأردن.

كما أن نتنياهو ليس على استعداد لضم إحدى الكتل فقط، وهو يريد ضم أكبر قدر ممكن من المستوطنات والمناطق لأسباب تتعلق بناخبيه، وأخرى باعتبار ذلك فرصة تاريخية لن تتكرر، بحسب وزراء في حكومته.

وتحاول جهات تعمل من وراء الكواليس لإيجاد صيغة توافقية تتضمن ضم مستوطنة كبيرة أخرى إلى جانب إحدى الكتل الاستيطانية الكبرى، وفق ذات المصدر.

وتداولت مصادر سياسية في إسرائيل 3 سيناريوهات بشأن مخطط الضم، يتمثل الأول في أن الإدارة الأمريكية ستشعر بالقلق من تهديدات دول عربية وفي النهاية لن يكون هناك ضم.

والثاني تغاضي الإدارة الأمريكية عن أي اعتبارات سياسية داخلية ومنح نتنياهو ضوءً أخضر لتنفيذ الضم بالكامل وهذه فرصة ليست عالية.

أما الثالث يتمثل في التوصل لصيغة اتفاق لضم إحدى الكتل التي يتم الإجماع عليها إلى جانب مستوطنة أو ثلاث خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.