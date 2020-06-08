الرئيسية | محليات عبيدات: مصابان بكورونا في العناية الحثيثة

وطنا اليوم-عمان:كشف الناطق الرسمي باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات عن وجود مصابين بكورونا في العناية المركزة

وبين عبيدات في تصريحات لإذاعة الامن العام ان الإصابات المحلية مازالت ضمن المعدل أي اقل من عشر حالات، بينما عدد الإصابات بين العائدين من الخارج اكبر من العدد المعتادين عليه.

وأضاف : اغلب المصابين بخير ، ويوجد حالتين في العناية المركزة لكن بشكل عام الوضع الوبائي في الأردن بخير ومطمئن.

واردف : هناك تراجع واضح فيما يتعلق بإجراءات السلامة العامة خاصة ارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة، داعيا إلى ضرورة الالتزام من قبل الجميع للمحافظة على الوضع الصحي.

وأشار عبيدات الى ان مؤشر الوضع الوبائي هو عامل مهم في عودة قطاعات جديدة للعمل ، لافتا إلى أن المصفوفة التي وضعت من قبل الحكومة أصبحت واضحة فإذا ما حققنا وضعا وبائيا معينا تعود قطاعات معينة للعمل من جديد وبالتالي فإن العودة إلى نشاطات جديدة سيكون محفوفا بالمخاطر وزيادة عدد الإصابات بالفيروس إذا ما ابتعدنا عن إجراءات السلامة والوقاية.

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