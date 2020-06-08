المجالي يدخل على خط التصريحات بشأن ضم غور الاردن

وطنا اليوم - كما توقعت وطنا اليوم بمقالها امس بارتفاع حدة التصريحات بشأن خطة الضم الاسرائيلي لغور الاردن، أكد رئيس الوزراء الأسبق د.عبد السلام المجالي للحياة بأن كافة الإحتمالات مفتوحة في حال أن ضمت “إسرائيل” أغوار الاردن والضفة الغربية جاء ذلك ردا على سؤالنا حول ما هي الاحتمالات التي سيقوم بها الأردن في حال أن اصرت “إسرائيل” على موقفها من الضم.

وحول ما إذا كان إلغاء المعاهدة ما بين الأردن و”إسرائيل” وارد في حال قرار الضم قال رئيس الوزراء الاسبق د.المجالي بأن كلمة إلغاء صعبة لأنه سيكون لك وعليك لذا فإن الخطأ وهو قرار ضم الضفة الغربية وأغوار الأردن بحاجة إلى معالجة والأردن قادر على المعالجة بطريقته.